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تجديد حبس مأذون 15 يوما لاتهامه بتزوير وتزييف عقود زواج بالسيدة زينب

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تجديد حبس مأذون 15 يوما لاتهامه بتزوير وتزييف عقود زواج بالسيدة زينب تجديد حبس مأذون 15 يوما لاتهامه بتزوير وتزييف عقود زواج بالسيدة زينب
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، حبس مأذون بمنطقة السيدة زينب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير توقيعات عقود الزواج والنصب على المواطنين.

أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان، فى وقت سابق بحبس مأذون بمنطقة السيدة زينب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير وتزييف توقيعات عقود زواج، والنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المأذون يستخدم الدفتر الخاص به بإعطاء صور منه لمساعديه بالمكتب لتوثيق عقود زواج مقابل مبالغ مالية طائلة، لكى يتمكن من إجراء عدد كبير من العقود فى وقت واحد، وجاء نتيجة ذلك قيام مساعديه باستغلال عقود الزواج فى أعمال غير مشروعة مقابل مبالغ مالية كبيرة، لاستخدامها فى عمليات توريث، وكشفت التحقيقات أن هناك عدد كبير من المواطنين اكتشفوا تزوير عقود زواجهم.

وكانت قد أسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء طارق الأعصر، عن قيام مأذون "ح.ى" 53 سنة بمنطقة السيدة زينب، بالاستعانة بآخرين لتوثيق عقود زواج للمواطنين، وأنه قام بالاستعانة بأحد المساعدين له قام بتزوير وثيقة زواج خاصة بالمواطن "أ.م" 25 سنة والنصب عليه.

وتبين من تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير، أنه أثناء تقدم والد المواطن لتوثيق عقد زواج ابنه بالسجل المدنى، فوجئ بأن التوقيع ليس متطابقا مع توقيع ابنه، فتقدم ببلاغ للنيابة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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مصر 365