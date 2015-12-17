ضبط 3 عمال بحوزتهم صور للحوم فاسدة لابتزاز صاحب المصنع

تمكنت قوات أمن القليوبية، اليوم، الخميس، من ضبط 3 عمال تم فصلهم من مصنع لحوم فى العبور بحوزتهم مجموعة من صور للحوم فاسدة، وطالبوا صاحب المصنع بدفع 5 ملايين جنيه مقابل عدم نشر صور لحوم المرتجعات الخاصة بالمصنع على موقع التواصل الاجتماعى تم القبض عليهم حيث اعترفوا بالواقعة لقيام مالك المصنع بفصلهم من العمل فقرروا الانتقام منه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هشام بدوى مأمور قسم العبور بلاغا من المدعو "أحمد عبدالفتاح" 37 سنة صاحب مصنع للحوم المحفوظة بالعبور بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به على (واتس آب) على الأرقام الخاصة به وطلب منه مبلغ 5 ملايين جنيه، وإلا سيقوم برفع بعض صور لحوم المرتجعات الخاصة بالمصنع على موقع التواصل الاجتماعى تم إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، وتبين من التحريات أن مرتكبى الواقعة "عمر.أ" 21 سنة فرد أمن وشقيقه مصطفى وشهرته "مصطفى فوكس" 21 سنة فرد أمن و"إسلام.ر" 24 سنة فرد أمن سابق بالمصنع.

تمكن المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث العبور من ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عن التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول بعمل ذلك من خلال هاتف شقيقه، وأنه تخلص من الشريحة عقب ارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لفصلهم من المصنع تحرر عن تلك الإجراءات محضرا ملحقا بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة.