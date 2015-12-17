18 يناير.. نظر معارضة الفنانة بوسى على حكم حبسها 6سنوات بـ"شيكات بدون رصيد"

حددت محكمة جنح الهرم، جلستى 18 و30 يناير المقبلين، لنظر المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسى على حكم حبسها 6 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015.

وكانت محكمة جنح الهرم قد قضت بحبس ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى" 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور.

وكان المحامى تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور، أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، كلاهما بمبلغ مالى قدره مليون وسبعمائه ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة ودياً بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى قضائية لمقاضتها.