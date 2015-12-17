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"آداب الإسكندرية" تضبط شبكة آداب تروج لنشاطها عبر الإنترنت

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"آداب الإسكندرية" تضبط شبكة آداب تروج لنشاطها عبر الإنترنت "آداب الإسكندرية" تضبط شبكة آداب تروج لنشاطها عبر الإنترنت
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط عاطل وفتاة يقومان بتسهيل دعارة الفتيات والترويج لهن على شبكات الإنترنت.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "محمد.ر"، له معلومات جنائية مسجله بالقسم، بتعاونه مع "دعاء.ع.س" فى تسهيل دعارة العديد من النسوة الساقطات للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادى يتقاضاه مقابل ذلك مستخدمو المعلومات الدولية "الإنترنت" لترويج نشاطهما الإجرامى المأثوم، ويتخذان أحد المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه مسرحاً لنشاطهما الإجرامى.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من "دعاء.ع"، 26 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم أول الرمل، و"منال.ع"، 24سنة، بدون عمل، مقيمة رشيد بمحافظة البحيرة، و"أحمد.م"، 26 سنة، فنى حاسب آلى، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية للثالث، وضبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة ومبلغ 415 جنيهاً.

وبمواجهتهم اعترفوا بجرائمهم، وأضافت الأولى بقيامها بمعاونة "محمد.ر" فى تسهيل دعارة العديد من النسوة الساقطات من بينهم المتهمة الثانية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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