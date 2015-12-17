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بدء إجراءات تجربة الطوارئ بمطار أسوان الدولى بحضور رئيس "المصرية للمطارات"

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بدء إجراءات تجربة الطوارئ بمطار أسوان الدولى بحضور رئيس "المصرية للمطارات" بدء إجراءات تجربة الطوارئ بمطار أسوان الدولى بحضور رئيس "المصرية للمطارات"
بدأ صباح اليوم، الخميس، مطار أسوان الدولى، فى إجراءات التجربة على الطوارئ، بحضور اللواء طيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، واللواء طيار سمير كامل مدير مطار أسوان الدولى، واللواء طيار أحمد المليجى، مستشار رئيس الشركة، والدكتور أحمد رشاد، المستشار الطبى للشركة المصرية للمطارات.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلى مصور، عن التجربة الواسعة التى تم الإعداد لها منذ 4 أشهر سابقة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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