اعتماد 493.6 مليون جنيه لتجديد مشروعات الصرف الصحى بكفر الدوار

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، على طلب المحافظة بزيادة أمر الإسناد لمشروع إحلال وتجديد مشروع الصرف الصحى بكفر الدوار ليصبح 493.6 مليون جنيه بدلا من 250 مليون جنيه ليشمل المشروع الأصلى، بالإضافة إلى خدمة المناطق المستجدة بكفر الدوار، التى تضم قرى أنطونيادس والوكيل وعزب طه وكفر الدوار البلد ومنشاة الأوقاف والسيد بيومى وعزبة راضى وزهراء الحدائق وكنج عثمان بالإضافة إلى امتدادات أسطوفان والعكريشة.

وشدد محافظ البحيرة بسرعة قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من المشروع فى المواعيد المقررة لخدمة مواطنى مركز كفر الدوار.

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