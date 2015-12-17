بالفيديو.. والدة مارد سيناء لـ"اليوم السابع":محمد سلم عليا 3مرات كان حاسس إنه بيودعنى

قالت والدة الشهيد محمد شويقة "مارد سيناء" الذى استشهد فى سيناء الثلاثاء الماضى لـ"اليوم السابع"، "محمد كان كل حاجة فى حياتى وكان نور عينيا اللى بشوف بيها الدنيا، وكان محترم وبيحب أهله وبلده، وكان بيطلب الشهادة فى كل إجازة وكان حاسس بيها".

وأضافت والدة الشهيد:"فى آخر زيارة له من شهر تقريبا سلم عليا 3 مرات، زى ما يكون حاسس إنه

>بيودعنى، وآخر مرة طلع صورته مع وزير الدفاع وقال لنا كبروها واحتفظوا بيها".

وقالت" محمد غاب عن عينى من آخر زيارة من شهر تقريبا بس اتصل بيا من أيام، وقالى انتظرينى جاى يوم السبت وطلب يتكلم مع والده وأخوه، كان حاسس إنه مش هيرجع، وآخر زيارة خرج ورجع ثانى وقالى نسيت أسلم عليك يا أمى، وأضافت:محمد كان بيقول أنا منتظر الموت فى أى لحظة بس أنا مش خايف وهاجيب حق مصر وحق زملائى اللى ماتوا قبلى".

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وطالبت والدة الشهيد الرئيس السيسى بحق الشهداء من الخونة والإرهابيين.