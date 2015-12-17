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بالفيديو.. والدة مارد سيناء لـ"اليوم السابع":محمد سلم عليا 3مرات كان حاسس إنه بيودعنى

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بالفيديو.. والدة مارد سيناء لـ"اليوم السابع":محمد سلم عليا 3مرات كان حاسس إنه بيودعنى بالفيديو.. والدة مارد سيناء لـ"اليوم السابع":محمد سلم عليا 3مرات كان حاسس إنه بيودعنى
قالت والدة الشهيد محمد شويقة "مارد سيناء" الذى استشهد فى سيناء الثلاثاء الماضى لـ"اليوم السابع"، "محمد كان كل حاجة فى حياتى وكان نور عينيا اللى بشوف بيها الدنيا، وكان محترم وبيحب أهله وبلده، وكان بيطلب الشهادة فى كل إجازة وكان حاسس بيها".
>اليوم السابع -12 -2015

وأضافت والدة الشهيد:"فى آخر زيارة له من شهر تقريبا سلم عليا 3 مرات، زى ما يكون حاسس إنه
>بيودعنى، وآخر مرة طلع صورته مع وزير الدفاع وقال لنا كبروها واحتفظوا بيها".

وقالت" محمد غاب عن عينى من آخر زيارة من شهر تقريبا بس اتصل بيا من أيام، وقالى انتظرينى جاى يوم السبت وطلب يتكلم مع والده وأخوه، كان حاسس إنه مش هيرجع، وآخر زيارة خرج ورجع ثانى وقالى نسيت أسلم عليك يا أمى، وأضافت:محمد كان بيقول أنا منتظر الموت فى أى لحظة بس أنا مش خايف وهاجيب حق وحق زملائى اللى ماتوا قبلى".
>اليوم السابع -12 -2015

وطالبت والدة الشهيد الرئيس السيسى بحق الشهداء من الخونة والإرهابيين.

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مصر 365

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