البساطة عنوان شقّة "الرهينة" Mission: Impossible 3

Keri Russell ممثلة وراقصة أمريكيّة، ولدت في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدّة. اشتهرت بالمسلسلات التلفزيونيّة التي حقّقت شهرة واسعة، كما بدورها في الجزء الثالث من فيلم "المهمة المستحيلة" Mission Impossible.

موقع "سيدتي نت" يقوم بجولة داخل شقّتها المؤلّفة من طبقتين والتي تقع في "بروكلين" بمدينة نيويورك، حيث تعيش مع زوجها "شاين ديري"، وولدهما "ريفر".

رغم المساحة الكبيرة التي تتمتّع بها، إلا أنّ البساطة تخيّم على أرجائها.وتتّسم غرفة المعيشة غير المتكلّفة في تصميمها باللون الأبيض، تؤثّثها أريكة كبيرة تحمل وسائد عدّة ومقعدان من الكتّان، بالإضافة إلى طاولة زجاجيّة، تتموضع الكتب عليها.هنا، تلفت لوحة ذات طراز عثمانيّ، ومرآة دائريّة مُحاطة بإطار خشبيّ.

وتُسيطر البساطة على المطبخ الخشبي، في لعبة تجمع ما بين الفخامة والأناقة.

وتتّسع غرفة الطّعام لأشخاص أربعة فقط، تبرز خامة الخشب في طاولتها، التي تحوطها 4 كراس مبتكرة، ومسلّطة عليها إنارة من ثريا تتدلّى من السقف.

ويشي ديكور غرفة النّوم البيضاء بالهدوء والسّكينة، حيث يتمركز سرير مزدوج، تعلوه لوحة رُسمت بالألوان الزّيتية، وتقبع إلى كلّ جانب منه طاولة من الحجر، تحمل مزهريّة من الزّجاج تضمّ نباتات منوّعة وصوراً محفوظةً ضمن إطارات خشبيّة.وتنير ثريا قديمة بسيطة تتدلّى من السقف، المكان.وفي غرفة الملابس، تشكّل الخزانة الكبيرة البيضاء نقطة الإرتكاز، يجاورها مقعد، فيما لا تغيب المرآة.

وتتعدّد اللوحات في الحمّام، ما يشير إلى أن لمسات الديكور لم تغب عن هذا المكان.