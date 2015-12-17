إزالة 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتحرير 65 محضر تموينى بأسيوط

أجرى مركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط حملات تموينبة مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة بالمركز.

وقال سامح عبد العليم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إن الحملة اسفرت عن تحرير 65 محضر تمويني خلال 10 أيام.

وأوضح عبد العليم أنه من خلال المرور اليومي علي المخابز البلدية والأسواق تم تحرير 12 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن فضلاً عن تحرير 47 محضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية، وعرض سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مضيفا انه تم تحرير 5 محاضر لاصحاب المستودعات لبيعهم إسطوانات بأزيد من السعر المقرر للمواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلي أن حملات إزالة التعديات علي الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة مستمرة طبقاً لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، لافتاً إلى إزالة 17 حالة فورية لتعديات علي الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراط.