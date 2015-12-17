مدير أمن الشرقية يصل مستشفى صيدناوى لمتابعة حالة رئيس جامعة الزقازيق

انتقل منذ قليل اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إلى مستشفى صيدناوى للاطمئنان على حالة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، الذى تعرض لحادث من قبل مجهولين صباح اليوم.

وكان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية تلقى بلاغا يفيد إصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، بناحية مصنع الثلج بطريق هرية القديم، دائرة مركز الزقازيق، قام 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية بإطلاق أعيرة نارية وإصابته ولاذوا بالفرار.