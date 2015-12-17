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إعلام زفتى يناقش "التعليم الفنى ومتطلبات سوق العمل"

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إعلام زفتى يناقش "التعليم الفنى ومتطلبات سوق العمل" إعلام زفتى يناقش "التعليم الفنى ومتطلبات سوق العمل"
نظم مركز إعلام زفتى اليوم الخميس، ندوة إعلامية بعنوان "التعليم الفنى ومتطلبات سوق العمل" بمقر قاعة المدرسة الثانوية الصناعية بنات بزفتى.

استهدفت الندوة التوعية بقيمة العمل وأهمية التعليم الفنى فى المجتمع، بمشاركة كلا من مى حويت مدير عام التعليم الفنى بزفتى، وصلاح عبد العاطى مدير إدارة المدرسة، وجيهان أبو الخير اخصائى المكتبة، وهبه رفعت أخصائى اجتماعى، وهناء حماد أخصائى صحافة.
>اليوم السابع -12 -2015

تحدث فى الندوة الشيخ محمد جودة معروف مفتش بإدارة أوقاف زفتى، موضحاً أن قيمة ومكانة العمل فى الإسلام عظيمة، مشيرا أن كل نبى من الأنبياء كانت له مهنة.

وأكد أن بناء المجتمع يُبنى على سواعد الرجال وبذلك تكون المنظومة المهنية هى التى أسست الأرض.
>اليوم السابع -12 -2015

وتحدث رمزى الحسانين يوسف عن دور الصندوق الاجتماعى فى تمويل المشروعات الصغيرة، وشروط الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى، وأهمية الصندوق فى الحد من البطالة، وعرج على أهمية التعليم الفنى فى الكثير من الصناعات التنموية، وقد ظهر اهتمام الدولة جلياً فى إنشاء وزارة جديدة للتعليم الفنى.

وخرجت الندوة بتوصيات منها التنسيق بين كلا من المركز الإعلامى، ومدير عام التعليم الفنى بزفتى على تنفيذ مؤتمر حول "الصندوق الاجتماعى ودعم المشروعات" بحضور طلبة وطالبات المرحلة النهائية من التعليم الفنى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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