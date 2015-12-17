عبور 220 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 220 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى اليوم، الخميس، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 127 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 93 شاحنات مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

وفى نفس السياق، أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1146 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 796 إلى الجانب الليبى، بينهم 279 مصريا و517 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 368 بينهم 300 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و68 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 111 ألف و689 مصريا.