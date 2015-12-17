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مباحث المحلة تكثف تحرياتها لكشف غموض حريق مكتب تموين بشبيش واختفاء 35 بطاقة

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مباحث المحلة تكثف تحرياتها لكشف غموض حريق مكتب تموين بشبيش واختفاء 35 بطاقة مباحث المحلة تكثف تحرياتها لكشف غموض حريق مكتب تموين بشبيش واختفاء 35 بطاقة
تكثف المباحث الجنائية بالمحلة فى محافظة الغربية جهودها لكشف غموض الحريق الذى اندلع فى غرفة أرشيف مكتب تموين بشبيش بمركز المحلة واختفاء 35 بطاقة تموينية.

كان العميد طارق داود مأمور مركز المحلة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمكتب تموين بشبيش.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث وسيارتى مطافئ وتبين أن الحريق فى غرفة الأرشيف واختفاء 35 بطاقة تموينية تم إخماد النيران وبمعاينة المكتب تبين أن الباب سليم والشباك لا توجد به أى أعمال عنف تحرر محضر رقم 126 96 إدارى مركز المحلة وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الحادث.

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