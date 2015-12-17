ضبط عاطل يسهل دعارة الفتيات بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف التلوانى، فى ضبط عاطل يقوم بتسهيل دعارة الفتيات مقابل مبالغ مالية بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية.

وردت معلومات للرائد عمرو نعيم ، وعماد لطفى ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "يوسف. ع" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من " يوسف. ع" – 61 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، و"دنيا .س"- 18 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم شرطة الدخيلة، و" سميرة .ا"- 21 سنة بدون عمل مقيمة دمنهور – محافظة البحيرة، و"مى . ع " – 30 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم شرطة ثان العامرية.

تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة.