تامر عاشور يحيى حفلا بمعبد الكرنك لتنشيط السياحة غداً

يحى المطرب تامر عاشور حفلا لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر ضمن مبادرة شركة يونى واى، والتى تطلقها غداً الجمعة، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة الأقصر، حيث تنظم قافلة شبابية لزيارة معالم الأقصر السياحية على مدار ثلاثة أيام، وذلك فى إطار حرصها على دعم السياحة الداخلية.

تبدأ فعاليات المبادرة التى ينظمها فريق "mads" التابع للشركة، صباحاً بزيارة كل المعالم السياحية فى الأقصر وعلى رأسها معبد الكرنك الذى تقام الاحتفالية فى ساحته، فيما سيتم تنظيم احتفالية ضخمة بحضور محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر ومدير أمن المحافظة اللواء عصام الحملى، ولفيف من قيادات وزارة السياحة والقيادات الشعبية والتنفيذية، ومسؤلى الغرف السياحية وهيئة تنشيط السياحة ومسؤلى بعض الشركات العاملة فى مجال السياحة فى? ‏مصر.