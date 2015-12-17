أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تامر عاشور يحيى حفلا بمعبد الكرنك لتنشيط السياحة غداً

Google+ Print
تامر عاشور يحيى حفلا بمعبد الكرنك لتنشيط السياحة غداً تامر عاشور يحيى حفلا بمعبد الكرنك لتنشيط السياحة غداً
يحى المطرب تامر عاشور حفلا لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر ضمن مبادرة شركة يونى واى، والتى تطلقها غداً الجمعة، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة الأقصر، حيث تنظم قافلة شبابية لزيارة معالم الأقصر السياحية على مدار ثلاثة أيام، وذلك فى إطار حرصها على دعم السياحة الداخلية.

تبدأ فعاليات المبادرة التى ينظمها فريق "mads" التابع للشركة، صباحاً بزيارة كل المعالم السياحية فى الأقصر وعلى رأسها معبد الكرنك الذى تقام الاحتفالية فى ساحته، فيما سيتم تنظيم احتفالية ضخمة بحضور محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر ومدير أمن المحافظة اللواء عصام الحملى، ولفيف من قيادات وزارة السياحة والقيادات الشعبية والتنفيذية، ومسؤلى الغرف السياحية وهيئة تنشيط السياحة ومسؤلى بعض الشركات العاملة فى مجال السياحة فى? ‏.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني