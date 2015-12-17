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تحرير27 قضية تموينية بالمنيا

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تحرير27 قضية تموينية بالمنيا تحرير27 قضية تموينية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مديرية بالمنيا من ضبط وتحرير عدد 27 قضية تموينية وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين و التي تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، أن الحملة اسفرت عن ضبط عدد 83 طبق من  «الحوم ـ الكبدة ـ البفتيك» بإجمالى وزن 62 كيلوجرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبعضها مجهولة المصدر لدى احد أصحاب محلات بيع المواد الغذائية .

وفى مجال متابعة الصيدليات تم تحرير قضية مخالفة لأحد الصيدليات وذلك لعرض وبيع أدوية مختلفة ومستحضرات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية واخرى بدون تصريح وقد تم مصادرة 50 عبوة مجهولة المصدر وعدد 160 قرص وامبول ادوية منتهية الصلاحية .

وأضاف وكيل وزارة التموين  أنه تم تحرير عدد 25 قضية تموينية مخالفة متنوعة مابين «عدم إعلان عن الأسعار ـ شهادة صحية ـ بدون تراخيص ـ مخالفات مخابزـ مواد بترولية».

وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الامر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين .

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