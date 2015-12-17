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طرح تنفيذ ١٢ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في ٩ محافظات

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طرح تنفيذ ١٢ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في ٩ محافظات طرح تنفيذ ١٢ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في ٩ محافظات

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم طرح تنفيذ ١٢ ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ٩ محافظات قريبًا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للمشروع بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة للتنفيذ منها غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة.

وأوضح “مدبولي”، أنه سيتم طرح ٣١٦٨ وحدة بمدينة بدر، محافظة القاهرة، غرفتان وصالة، و٤٨ وحدة بمدينة الخصوص، محافظة القليوبية، أيضًا غرفتان وصالة، كما سيتم طرح ١٤٨٨وحدة بمحافظة الدقهلية، بمساحات غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة، وذلك بمدن ومراكز:” المنصورة حي شرق وغرب- مركز المنصورة – أجا – والمطرية “.

وأضاف وزير الإسكان، أنه فيما يخص محافظة دمياط، سيتم طرح تنفيذ ١٠٦٨ وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي، بمدن ومراكز: ” دمياط، الزرقا، عزبة البرج، السرو، فارسكور، وكفر سعد، بمساحات غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة، كما سيتم طرح ١٣٣٢ وحدة بمحافظة المنوفية، بمساحات غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة “، بمدن ومراكز: ” شبين الكوم، منوف، أشمون، بركة السبع، قويسنا، والباجور، بالإضافة إلى طرح ١٨٠ وحدة بمحافظة الغربية”، بكل من: طنطا، سمنود، زفتى، والسنطة، بمساحات غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة.

وكما أضاف الوزير، أنه بالنسبة للوحدات التي سيتم طرح تنفيذها بمحافظات الصعيد، ضمن المرحلة الثالثة، لمشروع الاسكان الاجتماعي، قائلًا: ” إنه سيتم طرح تنفيذ ١٤٤٠ وحدة فى محافظة المنيا، بمدينة المنيا، غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة، كما سيتم طرح ١٠٤٤ وحدة بمحافظة سوهاج، غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة، بكل من مدن ومراكز: سوهاج، المراغة، جهينة، المنشأة، وحي الكوثر، كما سيتم طرح تنفيذ ٢٢٣٢ وحدة بمحافظة قنا، غرفتان وصالة، و٣ غرف وصالة، بمدن ومراكز: قنا، أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي .

 

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