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قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينى جنوب نابلس بزعم طعن جندى إسرائيلى

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قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينى جنوب نابلس بزعم طعن جندى إسرائيلى قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينى جنوب نابلس بزعم طعن جندى إسرائيلى
أطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطينى عند حاجز حوارة جنوب نابلس بزعم طعن جندى إسرائيلى وذلك وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز عربية "فى خبر عاجل اليوم.

جدير بالذكر مقتل فلسطينيان فى مخيم قلنديا شمالى القدس بنيران الجيش الإسرائيلى أمس بعد أن حاولا دهس أفراد قوات الأمن الإسرائيلية بسيارتيهما خلال عملية قامت بها القوات لاعتقال مطلوبين والتفتيش عن وسائل قتالية فى المخيم، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.
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