وفد قطرى يصل بغداد لتأمين سلامة القطريين المختطفين والإفراج عنهم

وصل منذ قليل وفد قطرى إلى بغداد للقاء رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى بشأن تأمين سلامة القطريين المختطفين والإفراج عنهم وذلك وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز عربية "فى خبر عاجل اليوم.

جدير بالذكر أن قناة السومرية نيوز العراقية، قالت أمس إنه تم إطلاق سراح 9 أشخاص من بين 26 شخصاً ذو جنسية قطرية، بعد خطفهم فى محافظة المثنى العراقية اليوم الأربعاء.

وكان مسلحين مجهولين اختطفوا 26 صياداً يحملون الجنسية القطرية باستخدام 70 عجلة رباعية الدفع فى محافظة المثنى العراقية.

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