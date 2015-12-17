أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفد قطرى يصل بغداد لتأمين سلامة القطريين المختطفين والإفراج عنهم

Google+ Print
وفد قطرى يصل بغداد لتأمين سلامة القطريين المختطفين والإفراج عنهم وفد قطرى يصل بغداد لتأمين سلامة القطريين المختطفين والإفراج عنهم
وصل منذ قليل وفد قطرى إلى بغداد للقاء رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى بشأن تأمين سلامة القطريين المختطفين والإفراج عنهم وذلك وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز عربية "فى خبر عاجل اليوم.

جدير بالذكر أن قناة السومرية نيوز العراقية، قالت أمس إنه تم إطلاق سراح 9 أشخاص من بين 26 شخصاً ذو جنسية قطرية، بعد خطفهم فى محافظة المثنى العراقية اليوم الأربعاء.

وكان مسلحين مجهولين اختطفوا 26 صياداً يحملون الجنسية القطرية باستخدام 70 عجلة رباعية الدفع فى محافظة المثنى العراقية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365