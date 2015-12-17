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"مرور الجيزة" يضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة ويحجز 28 "توك توك" مخالف

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"مرور الجيزة" يضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة ويحجز 28 "توك توك" مخالف "مرور الجيزة" يضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة ويحجز 28 "توك توك" مخالف
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4570 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها تم ضبط 50 مخالفات تجاوز سرعات، و1670 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 34 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 28 توك توك، و24 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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