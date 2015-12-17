"تأمين الطرق" تضبط كمية من الحشيش بحوزة عاطلين بالإسكندرية

تمكن كل من النقيب أحمد منير والنقيب عمرو سالم الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين الطريق الصحراوى وطريق المستجدة دائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط "أحمد.ج"، 29 سنة، عاطل مقيم مركز السنبلوين – محافظة الدقهلية، بحوزته طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 250 جراما"، ومبلغ 80 جنيهاً وهاتف محمول وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تمكن كل من النقيب عبد العزيز غانم والنقيب محمد عبد الجواد الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين الطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط كل من "عبد الله.ص"، 38 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، و"خالد.م"، 18 سنة، عامل زراعى، مقيم مركز الدلنجات، محافظة البحيرة، وبحوزتهما 4 طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 1000 جرام" ومبلغ 16500 جنيه، أثناء استقلالهما السيارة رقم 3851 مصر "قيادة الأول" حال تواجدهما أمام مدخل قرية فلسطين.

وأقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار واستخدام السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.