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القبض على صاحب مصنع لحيازته طن حلوى المولد منتهية الصلاحية بالقاهرة

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القبض على صاحب مصنع لحيازته طن حلوى المولد منتهية الصلاحية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع لحيازته طن حلوى المولد منتهية الصلاحية بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع لحيازته طن "حلوى المولد" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مصنع، بنطاق محافظة القاهرة لصناعة الحلوى يعمل دون ترخيص، ولا تتوافر الاشتراطات الصحية، يقوم بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى، مستخدمًا فى عملية الإنتاج رواكد الأعوام السابقة وإعادة تدويرها وإدخالها فى التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية غير معروفة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط المسئول عن المصنع وطن و230 كليو حلوى المولد "سمسمية، ملبن، وفولية، جلوكوز، سكر، مسلى، لبن بودرة" منتهية الصلاحية.

قدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرًا فنيًا يفيد أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمى، وأوصت بإعدامها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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