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نيابة سوهاج تقرر حبس متهم بقتل عجوز داخل أرضه 4 أيام

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نيابة سوهاج تقرر حبس متهم بقتل عجوز داخل أرضه 4 أيام نيابة سوهاج تقرر حبس متهم بقتل عجوز داخل أرضه 4 أيام
أمر المستشار محمود شرف الدين رئيس نيابة مركز سوهاج، بحبس "محمد.م.أ" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل "راضى.ج" 70 سنة بقرية الصلعا، بأن ضربه بحجر على رأسه أثناء وجوده فى الأرض الزراعية الخاصة به.

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة سوهاج بعثور الأهالى على جثة لرجل بالزراعات بناحية الصلعا دائرة المركز، وتبين وجود جثة المجنى عليه ملقاة على ظهرها بطريق ترابى بالأرض الزراعية .

وكشفت التحريات أن المتهم مريض نفسى وهو وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان المجنى عليه موجودا فى أرضه وشاهده المتهم وتوجه إليه، وضربه على رأسه بالحجر حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة .

تم القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد.

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مصر 365