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روسيا تنفي إحتجاز سفنها في تركيا

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روسيا تنفي إحتجاز سفنها في تركيا روسيا تنفي إحتجاز سفنها في تركيا

ارشيفية

نفت وزارة النقل الروسية ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرًا حول احتجاز تركيا لـ 27 سفينة روسية ردًا على احتجاز روسيا سفن تركية في البحر الأسود.

وكانت صحيفة “حرييت” التركية قد أفادت الأربعاء بأن 27 سفينة تجارية تحمل علم روسيا احتجزت، وذلك ردا على قيام السلطات الروسية باحتجاز 8 سفن تجارية تركية، بحسب زعم الصحيفة، وذلك بعد توتر العلاقات بين البلدية جراء إسقاط الطيران الحربي التركي القاذفة الروسية الشهر الماضي.

وأشارت “حرييت” إلى أن البلدين يبحثان الوضع الناشئ من خلال المراسلة واتفقا على عقد اجتماع من أجل تسوية الخلاف.

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