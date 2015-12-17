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مراسلون بلا حدود: 4 حالات اختفاء للصحفيين فى ليبيا

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مراسلون بلا حدود: 4 حالات اختفاء للصحفيين فى ليبيا مراسلون بلا حدود: 4 حالات اختفاء للصحفيين فى ليبيا

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود لحرية الإعلام" تقريرها السنوى، وقد حلت فيه ليبيا فى المرتبة الرابعة عربياً بعد سوريا واليمن والعراق، فى عدد الصحفيين المسجونين والرهائن والمفقودين فى العالم لهذا العام 2015.

وذكرت المنظمة فى تقريرها الذى نشر هنا اليوم، أن عدد عمليات الخطف فى العالم هذا العام انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية، كما بلغ عدد المفقودين 8 أشخاص منهم خمسة اختفوا فى ليبيا وهو ما يشكل 63% من النسبة العامة، فهى أكبر بلد شهد عددا من حالات الاختفاء عام 2015.

وأضافت المنظمة أن أقارب الصحفيين الليبيين الأربعة بقناة برقة الفضائية المختفين يجهلون مصيرهم منذ إرسال بعثة لتقصى الحقائق فى أغسطس2014، علماً أن خبر اختفاء طاقم قناة برقة الخاصة لم يُكشف رسمياً حتى يوم 25 أبريل 2015، حين أعلنت حكومة الثنى مقتل الصحفيين الاربعة دون تقديم أدلة تؤكد ذلك أو تنفيه.

وقالت المنظمة فى بيانها، أن الشوائب التى تعيق سير التحقيقات من حيث الشفافية يجعلها تعد هؤلاء الصحفيين الخمسة فى عداد المفقودين، مواصلة فى الوقت ذاته حث السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبياعلى إظهار الحقيقة حول اختفائهم.

يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" أعربت عن قلقها وإدانتها للاعتداءات التى يتعرض لها الصحفيون الليبيون على يد ما سمتها "الميليشيات المسلحة".
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