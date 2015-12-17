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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا فى رام الله

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا فى رام الله الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا فى رام الله
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 15 فلسطينيا، بدعوى أنهم مطلوبين فى مخيمى الجلزون وقلنديا قرب رام الله، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز عربية "فى خبر عاجل اليوم.

يذكر أن فلسطينيين اثنين استشهدا أمس فى مخيم قلنديا شمالى القدس المحتلة بنيران الجيش الإسرائيلى بعد أن حاولا دهس أفراد قوات الأمن الإسرائيلية بسياراتهما.
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