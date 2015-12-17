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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب غزة

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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب غزة توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الخميس، بشكل محدود شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بفلسطين. وقالت مصادر محلية "إن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة فى الأراضى الزراعية المحاذية للشريط الحدودى الفاصل شرق بلدة القرارة شرق خان يونس انطلاقا من موقع "سريج" العسكرى ".

وأشارت إلى أن الجرافات العسكرية المتوغلة قامت بأعمال تجريف فى محيط موقع استهداف دورية للجيش الإسرائيلى أمس، وسط تحليق مكثف للطيران الحربى على ارتفاعات منخفضة.

وأصيب ثلاثة مزارعين فلسطينيين مساء أمس فى قصف مدفعى إسرائيلى شرقى خان يونس، عقب إعلان جيش الاحتلال عن استهداف دورية تابعة له قرب السياج الأمنى الفاصل دون وقوع إصابات أو أضرار.
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