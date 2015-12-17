سجن طبيبة كويتية عذبت عاملتها المنزلية وافقدتها البصر جزئيا 4 سنوات

> قضت محكمة الإستئناف فى الكويت بالسجن أربع سنوات وفرض غرامة على طبيبة كويتية بتهمة تعذيب عاملتها المنزلية الأفريقية وافقادها البصر فى عينها اليسرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة "الوطن" عبر موقعها الإلكترونى إلى إن المحكمة قضت "بسجن طبيبة كويتية تبلغ من العمر 55 عاما، أربع سنوات مع الشغل بعد أن أتهمتها النيابة بأنها ضربت المجنى عليها بجسم صلب فتسبب بإصابتها بعاهة مستديمة وهى فقدان البصر فى عينها اليسرى".

وغرمت المحكمة الطبيبة 5001 دينار كويتى (2500 دولار) والزمتها دفع 16 الفا و500 دولار كبدل إضرار للعاملة.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمة "كانت تعذب المجنى عليها بشكل مستمر وشبه يومى وهى معتادة على هذه التصرفات" وإن السجلات القضائية أظهرت "تسجيل قضية أخرى ضدها من خادمة أخرى عام 2007".

وأشارت الصحيفة إلى إن الطبيبة قامت بنقل العاملة المنزلية وهى من مدغشقر "إلى مسكن شقيقتها، فساعدتها إبنة الأخت على الهرب وأبلغت السلطات بما جرى لها، وسرعان ما انتشرت صورة المجنى عليها"، وتبنت قضيتها منظمات حقوقية وأخرى ناشطة فى الدفاع عن حقوق العمال.

والحكم ليس نهائيا ويمكن للمحكوم عليها الطعن به امام محكمة التمييز. وكانت محكمة الجنايات برأت الطبيبة من التهمة الموجهة اليها، ما دفع محامى العاملة المنزلية الى تقديم استئناف.

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