أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سجن طبيبة كويتية عذبت عاملتها المنزلية وافقدتها البصر جزئيا 4 سنوات

Google+ Print
سجن طبيبة كويتية عذبت عاملتها المنزلية وافقدتها البصر جزئيا 4 سنوات سجن طبيبة كويتية عذبت عاملتها المنزلية وافقدتها البصر جزئيا 4 سنوات

> قضت محكمة الإستئناف فى الكويت بالسجن أربع سنوات وفرض غرامة على طبيبة كويتية بتهمة تعذيب عاملتها المنزلية الأفريقية وافقادها البصر فى عينها اليسرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة "الوطن" عبر موقعها الإلكترونى إلى إن المحكمة قضت "بسجن طبيبة كويتية تبلغ من العمر 55 عاما، أربع سنوات مع الشغل بعد أن أتهمتها النيابة بأنها ضربت المجنى عليها بجسم صلب فتسبب بإصابتها بعاهة مستديمة وهى فقدان البصر فى عينها اليسرى".

وغرمت المحكمة الطبيبة 5001 دينار كويتى (2500 دولار) والزمتها دفع 16 الفا و500 دولار كبدل إضرار للعاملة.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمة "كانت تعذب المجنى عليها بشكل مستمر وشبه يومى وهى معتادة على هذه التصرفات" وإن السجلات القضائية أظهرت "تسجيل قضية أخرى ضدها من خادمة أخرى عام 2007".

وأشارت الصحيفة إلى إن الطبيبة قامت بنقل العاملة المنزلية وهى من مدغشقر "إلى مسكن شقيقتها، فساعدتها إبنة الأخت على الهرب وأبلغت السلطات بما جرى لها، وسرعان ما انتشرت صورة المجنى عليها"، وتبنت قضيتها منظمات حقوقية وأخرى ناشطة فى الدفاع عن حقوق العمال.

والحكم ليس نهائيا ويمكن للمحكوم عليها الطعن به امام محكمة التمييز. وكانت محكمة الجنايات برأت الطبيبة من التهمة الموجهة اليها، ما دفع محامى العاملة المنزلية الى تقديم استئناف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365