صور| «السكة الحديد» تواصل رفع أثار انقلاب قطار بضائع السويس

تواصل هيئة السكة الحديد، رفع أثار الحادث، ويتواجد في موقع الحادث، المهندس أحمد حامد، رئيس الهيئة، وقيادات الهيئة، واللواء رفعت حتاته، مستشار وزير النقل للرقابة والتأمين على المنشأت، ويتابع معهم الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، إجراءات رفع أثار الحادث وتحديد أسبابه والتلفيات الناجمة عنه .

> وتم إصلاح واستعدال السكة المجبورة، في تمام الساعة الـ8.50 صباحًا، بمعرفة مهندسي السكة الحديد، كما تم رفع عدد 1 صهريج، في تمام الساعة الـ 9.25 صباحًا، وباقي 9 عربات .

ويذكر أن حدث انقلاب لبعض عربات قطار رقم 5690 بضائع مشحون مازوت وسولار من عجرود بالسويس إلى طلخا في الدقهلية .