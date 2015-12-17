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ضبط 41 قضية تموينية وإعدام 68 "كلب ضال" فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 41 قضية تموينية وإعدام 68 "كلب ضال" فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 41 قضية تموينية وإعدام 68 "كلب ضال" فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 266 مخالفة متنوعة، منها 9 غرامات فورية، و35 محضر إشغال طريق، و149 إزالة إدارية فورية، وإعدام 68 "كلب ضال"، و4 محلات بدون ترخيص ومحضر بيئة، وتحررت المحاضر اللازمة.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 41 قضية تموينية عبارة عن 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا إدارة محل بدون ترخيص ، و6 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 قضايا عدم مزاولة نشاط بقال تموينى، وقضية عرض سلع مجهولة المصدر، و5 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقضية تجميع سولار، و5 قضايا عدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بقصد الاتجار، بالإضافة إلى ضبط 4 متهمين، مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة.
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