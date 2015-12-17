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ضبط 60 تذكرة هيروين و1900 قرص ترامادول بالمنيا

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ضبط 60 تذكرة هيروين و1900 قرص ترامادول بالمنيا ضبط 60 تذكرة هيروين و1900 قرص ترامادول بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مباحث المخدرات بالمنيا ، من ضبط عدد كبير من اقراص الترامادول وتذاكر الهيروين المخدرة ، بحوزة ربة منزل و3 عاطلين بقصد الاتجار ، تم تحريز المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا ، إخطاراً من رئيس وحدة مكافحة المخدرات ، بضبط نجوى . إ . أ 35 سنه ربة منزل ومقيمه بمدينة المنيا ، بحوزتها 60 تذكرة هيروين مخدر ومبلغ 2850 جنيه وهاتف محمول ، تحرر المحضر رقم 26009 لسنة 2015 جنح قسم المنيا .

كما تم القبض على احمد . ع .ا 54 سنه مقيم بديرمواس ، ونمر . م . ح 48 سنه فلاح ، ومحمد . ع . م 30 سنه عامل مقيمان بديروط اسيوط ، بحوزتهم 1900 قرص ترامادول مخدر للاتجار ومبلغ مالى و3 هواتف محموله ، تحرر محضر بالواقعه رقم 58 أحوال قسم المنيا ، وباشرت النيابة التحقيق .

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