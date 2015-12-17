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إيتو لاعبا ومدربا لفريقه التركي

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إيتو لاعبا ومدربا لفريقه التركي إيتو لاعبا ومدربا لفريقه التركي

سيتولى صامويل إيتو النجم الكاميروني مهمة تدريب فريقه أنتاليا سبور التركي بشكل مؤقت خلفا للمقال يوسف سيمسيك.

وانتقل نجم برشلونة السابق في يونيو الماضي إلى أنتاليا سبور بعقد مدته ثلاثة مواسم وسيكون لاعبا ومدربا للفريق في نفس الوقت.

ولطالما أعرب صاحب الـ34 عاما عن أمنيته دخول عالم التدريب وفقا لتصريحات زميله الدولي السابق باتريك مبوما لشبكة بي.بي.سي.

وقال مبوما:"أعلم أنه كان يخطط للأمر منذ فترة. لقد أخبرني برغبته هذه منذ سنوات".

وأضاف "لكن من خلال رؤيتي هو لا يملك الخبرة اللازمة. أتمنى أن يكون مدربا جيدا لكنني لا أعلم ما الذي سيحصل".

وأردف "لديه الشخصية اللازمة والتجربة والدراية لكنني لست متأكدا هل سيصبر على الأمر أم لا؟"

وأتم "إذا استطاع تحسين نقاط الضعف الموجودة لديه سينجح بالتأكيد".

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