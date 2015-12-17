ضبط 6 عاطلين خلال حملة أمنية للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من ضبط 6 عاطلين للاتجار فى المخدرات بمراكز كفر الدوار وإيتاى البارود والمحمودية.

حيث تم ضبط ا.س.م.28 سنة عاطل ومقيم الضهرية مركز إيتاى البارود وبحوزته 21 قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 110 جرامات و37 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25820 جـــنح مركز إيتاى البارود لسنة 2015، وكذلك ضبط م.ع.م. 32 سنة عاطل ومقيم قرية مرجان مركز كفر الدوار وبحوزته 24 قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 100 جرام و58 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، بالإضافة إلى مبلغ 205 جنيهات وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20254 جـــنح مركز كفر الدوار لسنة 2015.

كما تم ضبط ر.ج.ا. 27 سنة عاطل، وكذلك م .ا.ن س 32 سنة عاطل ويقيمان الوكيل قسم كفر الدوار،

>وضبط ج.ص .ت 30 سنة عاطل ومقيم أبيس الملاحة مركز كفر الدوار وبحوزتهم 88 قرصا مخدرا بقصد الاتجار ومبلغ مالى 1500 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17334 جـــنح مركز كفر الدوار لسنة 2015.

وكذلك تم ضبط ع.ع.ا. 25 سنة عاطل ومقيم بندر المحمودية وبحوزته 11 قطعة لمخدر الحشيش، تزن 25 جراما بقصد الاتجار ومبلغ 440 جنيها وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16777 جـــنح مركز المحمودية لسنة 2015.

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