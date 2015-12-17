القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 53 ألف قرص مخدر بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 53 قرصا مخدرا لعقار التامول بقصد الاتجار.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من مباحث المخدرات، يفيد القبض على، كل من "هلال .ف "، 33 سنة عاطل من أبوقرقاص و"سمير.ى"، 32 سنة عاطل و"منصور .ف"، 25 سنة عاطل والجميع من أبوقرقاص ، وبحوزتهم 53 ألف قرص مخدر لعقار التامول بقصد الاتجار ومبلغ مالى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11595 لسنة 2015 إدارى مركز المنيا.

كما تمكنت مباحث المخدرات من ضبط "أحمد .ع "، 54 سنة عاطل و"نمر.م "، 48 سنة و"محمد .ع"، عامل وبحوزتهم 1900 قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 58 أحوال قسم المنيا.