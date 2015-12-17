سقوط روسية وأوكرانية وصينية يستقطبن الرجال لممارسة الدعارة عبر الإنترنت

نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط 3 أجنبيات "روسية وأوكرانية وصينية"، لقيامهم بممارسة الدعارة وعرض أنفسهم عن طريق الإنترنت على راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز.

تلقى العميد أشرف كسبة، معلومات مفادها قيام فتاه روسية "موديلز" بقدومها للقاهرة وإعلانها عن ممارسة الجنس مع الرجال على شبكة الإنترنت مقابل 4300 جنيه فى الساعة داخل أحد الفنادق، كما تكررت تلك المعومات مع فتاتين صينية وأوكرانية، لاستقطاب راغبى المتعة الحرام لممارسة الجنس عن طريق صفحات المواقع الإباحية بالإنترنت مقابل 2500 جنيه للساعة الواحدة، والتنقل إلى منازل وشقق راغبى المتعة لارتكاب الجريمة.

وبالعرض على اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة، كلف بسرعة إجراء التحريات السرية واتخاذ الإجراءات، وأكدت تحريات المقدم سيد عبد الغفار صحة المعلومات.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمكن كل من العقيد أحمد صلاح والعقيد أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار، من ضبط المتهمات متلبسات، وتم التحفظ على مبالغ ماليه، وهواتفهم المحمولة، مدون بها جرائمهم والملابس الدخلية والخارجية حصيلة نشاطها الإجرامى، وأمر اللواء زكرية أبو زينة نائب المدير العام، بتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمة على النيابة للتحقيق.

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