كهرباء ومياه دبي تُطلق النسخة 12 من «جائزة المستهلك المثالي»

في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، ودعماً لتحقيق رؤيتها في أن تُصبِح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة "المستهلك المثالي" للعام الثاني عشر على التوالي، بهدف حث المزيد من سكان دبي على ترشيد استهلاكهم للطاقة والمياه وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

وللتأهل للجائزة، يجب على المستهلك تحقيق نسبة وفر لا تقل عن 10% من استهلاك الكهرباء والمياه خلال الفترة من 1/1/2015 إلى 31/12/2015 ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسيحظى متعاملو الهيئة ممن يحققون أعلى معدّل توفير في الكهرباء والمياه، بجوائز نقدية، إضافة إلى شهادات تقدير من الهيئة. ويبلغ مجموع الجوائز 39 ألف درهم، سيحظى بها 13 مشاركاً، حيث سيفوز صاحب أكبر نسبة توفير بالجائزة الكبرى وقدرها 10,000 درهم، فيما سيحصل الفائز الثاني على 5,000 درهم، والثالث على 4,000 درهم. فيما سيحصل عشرة مشاركين على 2,000 درهم لكل مشترك منهم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تساهم جائزة المستهلك المثالي في تحقيق مبادرة ’اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة‘ التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. كما تأتي الجائزة انسجاماً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والهادفة إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30%، بحلول العام 2030، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق أهدافها في زيادة وعي مختلف فئات المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة لأجيالنا القادمة."

وأوضح سعادته أن الجائزة تحقق نتائج لافتة عاماً تلو الآخر، حيث نجح المشاركون في دورة العام الماضي من الجائزة والبالغ عددهم 5319 في توفير 9.4 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء، و 40.7 مليون جالون من المياه، و 4,325 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل أكثر من 5 مليون درهم.

وتنظم الهيئة "جائزة المستهلك المثالي" سنوياً لرفع مستوى الوعي بأهمية خفض استهلاك الكهرباء والمياه، وتشجيع المستهلكين من القطاع السكني على خفض استهلاكهم لهذه الموارد من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة. كما تنظم الهيئة العديد من المبادرات والبرامج التوعوية على مدار العام بهدف خفض نسب الاستهلاك في مختلف القطاعات بما في ذلك المنشآت التعليمية، والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، والدوائر الحكومية.

جدير بالذكر أن المشاركة في الجائزة مفتوحة أمام المستهلكين من القطاع السكني في إمارة دبي، حيث يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل بسهولة من خلال تطبيق الهيئة الذكي تحت رابط "الترشيد"، ومن ثم اختيار "جائزة المستهلك المثالي" وتعبئة نموذج الاشتراك إلكترونياً. وسيقوم فريق التوعية والترشيد في الهيئة بمتابعة استهلاك المشترك ومقارنته باستهلاك العام الماضي من الكهرباء والمياه. علماً أن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ 31 ديسمبر 2015.