الصرف الصحى بالإسكندرية: الشبكة استوعبت الأمطار ولم يحدث عطل بالمحطات

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن الأوضاع مستقرة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الشبكة استوعبت كميات الأمطار الغزيرة التى هطلت على الإسكندرية منذ مساء أمس.

وأشار "نافع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة قامت بدفع 50 سيارة بالشوارع خاصة بالمناطق الساخنة التى تمثل بؤرًا لتجمعات المياه، ومن إجمالى 2000 سيارة تتبع شركة الصرف الصحى، يتم الدفع بها جميعًا فى حالات الطوارئ.

يذكر أن الإسكندرية شهدت أمطارًا غزيرة رعدية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه نسبيًا بشوارع الإسكندرية، وإلى ارتباك مرورى بالشوارع الرئيسية والكورنيش.