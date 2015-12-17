الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والضفة وغزة

> أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وقالت فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى الليلة الماضية إن الظروف الأمنية فى إسرائيل والضفة والقطاع لا تزال معقدة.

وأشارت إلى أن الوضع الأمنى يمكن أن يتغير بين يوم وآخر بناء على الوضع السياسى وتطورات الأحداث والمنطقة الجغرافية.

وأقرت بأن حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية تبذلان جهودا كبيرة لحماية المواقع السياحية وضمان الأمن فى المناطق التى يتردد عليها الأجانب ، إلا أنها ترى أن هذه الجهود ليست فعالة بنسبة 100 فى المئة.

وحذرت الوزارة بشدة مواطنيها من السفر إلى قطاع غزة ، وحثت الموجودين منهم هناك إلى مغادرتها فور فتح المعابر ، مشيرة إلى أنه غير مسموح لموظفى الإدارة الأمريكية بالقيام بزيارات رسمية أو شخصية للقطاع.

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