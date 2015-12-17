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بالصور.. طلاب وعاملو جامعة القناة يشاركون فى تشجير ونظافة المدن الجامعية

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بالصور.. طلاب وعاملو جامعة القناة يشاركون فى تشجير ونظافة المدن الجامعية بالصور.. طلاب وعاملو جامعة القناة يشاركون فى تشجير ونظافة المدن الجامعية
قال إبراهيم عبد الرحمن مدير الإعلام بجامعة قناة السويس، إن الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، قام بجولة تفقدية زار خلالها المدينة الجامعية للطلاب، وشارك فى حملة تشجير وتجميل المدينة الجامعية التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالمدينة الجامعية للطلاب تحت شعار"معا نرتقى من أجل .. تحيا مصر" تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة وإشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى تهدف إلى مشاركة طلاب المدينة وموظفيها بتشجير وتجميل وتنظيف المدينة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن حملة التشجير من أجل حث الطالب على الحفاظ على البيئة والتلاحم مع مجتمع الجامعة، شارك فى تلك الحملة أكثر من 50 طالبا و40 موظفا.

وأضاف عبد الرحمن أن نائب رئيس الجامعة قام بمشاركة الطلاب أعمال النظافة بنفسه، وقدم خلالها رسالة أن المحافظة على البيئة مسئولية الجميع، كما قام بمشاركتهم أعمال التشجير وتفقد منشآت المدينة والتى جاء على رأسها المسجد الذى اقتربت أعمال الصيانة به على الانتهاء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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