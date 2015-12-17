بالصور.. ختام الأنشطة الرياضية للألعاب الجماعية بجامعة القناة

شهد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، الحفل الختامى للأنشطة الرياضية للفصل الدراسى الأول للألعاب الجماعية، والذى أقيم بملاعب الجامعة القديمة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور الدكتور شريف رضوان عميد الزراعة والدكتور إبراهيم القرش عميد الهندسة، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة التمريض، والدكتور حسن محمدين هندسة الإسماعيلية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

وأعرب الدكتور طارق راشد عن سعادته بإقامة هذا الاحتفال بعد مرور فصل دراسى حافل بالأنشطة الرياضية المختلفة التى تساعد الطلاب على تنمية مواهبهم، وتمنى للطلاب النجاح والتوفيق دائما

>وقام الدكتور طارق رحمى وعمداء الكليات ومدير عام رعاية الشباب بتوزيع الهدايا على الطلاب الفائزين فى المنافسات المختلفة، فحصلت كلية الطب البشرى على كأس المركز الأول فى بطولة السباحة وقد حصلت على كأس المركز الأول والثانى على التوالى كليتا التجارة والتربية.

وفى الدورة التنشيطية والتى شملت ألعاب خماسى كرة قدم وكرة طائرة وكرة السلة وكرة اليد، حصلت كلية التجارة على كأس المركز الأول وكلية العلوم على المركز الثانى وكلية الصيدلة على المركز الثالث،

>وفى بطولة ألعاب القوى حصلت كلية التربية الرياضية على كأس المركز الأول وكلية التجارة على كأس المركز الثانى وكلية الهندسة على كأس المركز الثالث.

وفى بطولة دورى الطالبات والتى شملت ألعاب كمال أجسام ورفع أثقال، فاز فى كمال الأجسام كلية التجارة بكأس المركز الأول وكلية الآداب بكأس المركز الثانى وكلية التربية بالمركز الثالث.

وفى مسابقة رفع الأثقال حصلت كلية التجارة على كأس المركز الأول، وعلى كأس المركزين الثانى والثالث فاز على التوالى كل من كليتى التربية الرياضية والآداب.

أما فى الدورى الرياضى والذى تضمن ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، حصلت فى كرة الطائرة كلية التجارة على كأس المركز الأول وكأس المركز الثانى حصلت عليه كلية العلوم وحصلت كلية التربية الرياضية بالمركز الثالث.

وفى كرة السلة حصلت كلية التجارة على كأس المركز الأول، حيث حصلت كليتا الهندسة والعلوم على كأس المركز الثانى والثالث.

وفى كرة اليد حصلت كلية الهندسة على كأس المركز الأول وكلية التجارة على كأس المركز الثانى وكلية الحاسبات على كأس المركز الثالث.

وفى كرة القدم، فازت كلية الهندسة بكأس المركز الأول وحاسبات ومعلومات بكأس المركز الثانى.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة النشاط الاجتماعى نتائج بطولة جامعة قناة السويس القمية للشطرنج، حيث بدأت باشتراك 53 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة يومى 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وجاءت النتائج بفوز مريم مدحت فخرى كلية الصيدلة بالمركز الأول وأمنية محمد عبد العظيم من كلية الزراعة بالمركز الثانى وفاز بالمركز الثالث ماجى نعيم بكلية الطب البيطرى.

وفى سباق الطلاب فاز بالمركز الأول محمد جابر السيد كلية الصيدلة، وبالمركز الثانى أحمد يسرى زيان بطب الأسنان وفاز بالمركز الثالث محمود حسين محمد.



>