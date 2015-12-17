بالصور.. محافظ جنوب سيناء يوقع اتفاقية تآخى بين مدينتى شرم الشيخ والعقبة

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة لمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة فى منتدى قضايا الاستثمار فى الوطن العربى، والذى ينظمه رجال الأعمال العرب فى إطار سعيه الدؤوب لتنشيط السياحة العربية والأجنبية، وفتح أسواق سياحية جديدة واستثمارا للعلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والأردنى.

كما التقى بالدكتور هانى الملقى رئيس سلطة منطقة العقبة وفواز أرشيدات محافظ العقبة، حيث تم توقيع اتفاقية تآخى بين مدينتى شرم الشيخ والعقبة بهدف تشجيع السياحة بين البلدين ودراسة فكرة تشغيل خط طيران بينهما، مما يسهم فى دفع أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط السياحة بينهما والعمل على تحقيق التكامل السياحى بما يعود بالنفع على صناعة السياحة فى كلا البلدين وفى ختام لقائه وجه الدعوة إليهم لزيارة مدينة شرم الشيخ فى أقرب فرصة لتفعيل بروتوكول التآخى وتذيل أى عقبات تحول دون ذلك.

كما وجه الدعوة إلى رجال الأعمال العرب لإقامة مؤتمرهم القادم بمدينة السلام شرم الشيخ، وفى جلسة ثانية بينهم تم دراسة المعوقات والمشاكل التى تؤثر سلبا على تدفق السائحين لكلا البلدين والحلول المقترحة لمعالجة ذلك .



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