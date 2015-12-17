«اللواء الهجان» يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات قنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات «دشنا المركزي – نجع حمادي العام – أبو تشت المركزي ».

وأكد محافظ قنا أن القوات المسلحة بدأت في تطوير ثلاث مستشفيات بمحافظة قنا «دشنا – نجع حمادي – أبو تشت» بتكلفة إجمالية تصل إلي حوالي 150 مليون جنية.

وأشاراللواء الهجان، إلى أن أعمال التطوير سوف تشمل المباني بالمستشفيات الثلاث على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة الطبية بعد الانتهاء من أعمال التطوير .

أعطى محافظ قنا تعليمات بضرورة الاهتمام بالنظافة داخل المستشفي خاصة بدورات المياه والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضي.