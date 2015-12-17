ضبط عاطل وزوجته أثناء قيامهما بسرقة "توك توك" تحت تهديد السلاح بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الباجور بمساعدة الأهالى من ضبط عاطل وزوجته حال قيامهما بمحاولة سرقة "توك توك" تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 20375 جنح مركز الباجور لسنة 2015 م، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام .
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بتمكن النقيب عمر الحداد معاون مباحث المركز من ضبط كل من "جمال.ع" - 35 سنة عاطل، وزوجته "منى.م" 27 سنة ربة منزل ومقيمان دائرة المركز.
وذلك لقيامهما بالشروع فى سرقة توك توك قيادة "أيمن -ر" 17 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم سرس الليان، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش – طلقة خرطوش – سلاح أبيض "مطواة " – عصا حديدية "فرمنش" – صاعق كهربائى – بخاخ رادع – هاتف محمول - مبلغ مالى قدره 70 جنيها، وتم التحفظ على المضبوطات.
كما تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 20375 جنح مركز الباجور لسنة 2015 م، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام .
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