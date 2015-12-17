الأمم المتحدة تؤكد التوقيع على الإتفاق الليبى فى الصخيرات اليوم

> أعلنت الأمم المتحدة أن الاتفاق السياسى الليبى سيتم توقيعه اليوم الخميس فى الصخيرات بالمغرب.

وذكرت وسائل إعلام أن الاتفاق لم يحظ بالإجماع ورفضه رئيس مجلس النواب المعترف به دوليا عقيلة صالح ورئيس المؤتمر العام المنتهية ولايته نورى بوسهمين اللذين قالا إن الموقعين لا يمثلون إلا أنفسهم.

و أضافت بأن طائرة خاصة تقل وفدا من أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام ومستقلين وعمداء بلديات وصلت إلى الصخيرات لحضور مراسم توقيع الاتفاق الليبى فى وقت لاحق اليوم.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطنى تقود مرحلة انتقالية من عامين ، تنتهى بإجراء انتخابات تشريعية.

وتصر الأمم المتحدة على المضى قدما فى مسار الصخيرات رغم اعتراض صالح وبوسهمين اللذين أكدا عقب لقائهما أمس الأول الثلاثاء أن الذين سيوقعون على اتفاق اليوم لا يمثلون المجلسين وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.

وأكد دبلوماسيون غربيون أن صالح وبوسهمين هما العقبة الرئيسية أمام تجسيد اتفاق الصخيرات ، وكشفوا عن إمكانية فرض عقوبات عليهما إذا تم توقيع الاتفاق بدونهما.

وكان من المقرر أن يتم التوقيع يوم أمس ، إلا أن بعثة الأمم المتحدة لليبيا أعلنت التأجيل ليوم واحد لأسباب لوجيستية ولضمان حضور أكبر عدد ممكن من المشاركين.

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