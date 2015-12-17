وزير سودانى: تطبيق قانون حماية المستهلك المصرى بعد إقراره من البرلمان

أكد الدكتور صلاح الدين محمد الحسن، وزير التجارة الخارجية السودانى، أن السودان بدأت فى تطبيق تجريبى لنسخة مماثلة لقانون حماية المستهلك المصرى، للاستفادة من الجانب المصرى فى مجال السلع التموينية بعد النجاح الذى حققه هذا القانون داخل مصر

وأضاف وزير التجارة السودانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال تواجده بمدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، بأن الوزارة فى الخرطوم عرضت مشروع القانون على البرلمان السودانى، أمس الأربعاء، تمهيداً لإقراره وتعميم تطبيقه فعلياً فى الأسواق السودانية.

وأوضح الدكتور صلاح الحسن، بأن الحكومة المصرية الحالية لديها خبرات واسعة فى التعامل مع متطلبات المواطنين فى المجتمع المصرى، لافتاً إلى أن الحكومة فى الخرطوم حرصت منذ شهر يناير من عام 2015، على عقد بروتوكول تعاون فى مجال تبادل الخبرات المصرية للاستفادة من الاستثمار بين البلدين.

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