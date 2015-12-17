"الإحصاء": مصر صدرت "سجاد وكليم" بأكثر من مليار ونصف فى 8 أشهر

كشفت إحصائيات تابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر صدرت "سجاد وكليم" خلال 8 أشهر من شهر يناير وحتى شهر أغسطس بالعام الجارى، بقيمة مليار و684 مليون جنيه، مقارنة بنحو مليار و882 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

يذكر أن إجمالى قيمة الصادرات بلغت 13 مليار جنيه فى شهر أغسطس 2015، مقابل 15 مليار خلال نفس الفترة فى العام الماضى.

"الإحصاء": 3.3% انخفاض بالرقم القياسى العام لإنتاج الصناعات التحويلية

http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--33-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD/2492848#.VnJkmUp96M8