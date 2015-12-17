"الإحصاء": مصر صدرت "سجاد وكليم" بأكثر من مليار ونصف فى 8 أشهر

كشفت إحصائيات تابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر صدرت "سجاد وكليم" خلال 8 أشهر من شهر يناير وحتى شهر أغسطس بالعام الجارى، بقيمة مليار و684 مليون جنيه، مقارنة بنحو مليار و882 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن إجمالى قيمة الصادرات بلغت 13 مليار جنيه فى شهر أغسطس 2015، مقابل 15 مليار خلال نفس الفترة فى العام الماضى.
"الإحصاء": 3.3% انخفاض بالرقم القياسى العام لإنتاج الصناعات التحويلية
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--33-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD/2492848#.VnJkmUp96M8