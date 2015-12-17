محافظ قنا يتفقد إنشاءات صوامع المراشدة ومحطة وقود الوطنية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مشروع إنشاء صوامع القمح بالمراشدة بمركز الوقف التابع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتمويل من دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشاراللواء الهجان إلى أن المشروع يتكون من 12 صومعة لتخزين القمح بسعة تخزينية 60 ألف طن وهي من النوع المعدني ذات القاع المخروطي وبلغت تكلفتها الإجمالية 101 مليون جنيه موضحاً أنه تم الانتهاء من تركيب 6 خلايا بينما تم إنشاء القواعد الخرسانية للستة خلايا المتبقية.

كما تفقد الإنشاءات النهائية بمحطة وقود الوطنية بالوقف والتي يقوم بتنفيذها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ضمن أربعة محطات وقود يقوم الجهاز بإنشائها على مستوى محافظة قنا « الترامسة بقنا – نقادة – المراشدة بالوقف – نجع حمادي ».

وأوضح محافظ قنا أن نسبة التنفيذ بمحطة وقود الوطنية بالوقف بلغت حوالي 97 % مؤكدا علي أن المحطة ستقدم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن من خدمات التموين بالبنزين والسولار ومغاسل السيارات وورش الزيوت والإطارات وقسم الأغذية والمشروبات وغيرها من الخدمات وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع.