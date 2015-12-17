لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد مشاريع طرق بقيمة 314 مليون درهم

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية للمواطنين وتطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة، بتكلفة / 314 / مليون درهم.

وتضمنت المشاريع - التي اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها في وزارة شؤون الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة - عددا من الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ / 314 / مليون درهم تشمل مشروع صيانة و تطوير ورفع كفاءة الطريق بين دوار الطويين – طريق الإمارات – شارع الاتحاد من دوار الاتحاد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال .. بمبلغ حوالي/ 140 / مليون درهم يشمل قيمة البنود الاحتياطية والاختيارية وبمدة تنفيذ / 456 / يوما شاملة فترة التحضير بمدة / 30 / يوما.

واعتمدت اللجنة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق " مليحة " من شارع الشيخ خليفة إلى تقاطع البديع حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال بمبلغ تقديري / 174 / مليون درهم شاملا قيمة البنود الاحتياطية والاختيارية ومدة تنفيذ / 730 / يوما تسبقها فترة التحضير بمدة / 30 / يوما.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على البدء بأعمال البنية التحتية لإنشاء وإنجاز/ 500 / مسكن للمواطنين في منطقة " عود المطينه " في إمارة دبي والتي تأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لإنشاء مشاريع إسكانية في إمارة دبي حيث تم اعتماد ترسية الأعمال بقيمة / 54 / مليون درهم.

كما تم اعتماد مشروع إنشاء وانجاز شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات وشبكة الطرق الداخلية في منطقة " الحراي " في إمارة الشارقة حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال بمبلغ قدره / 30 / مليون درهم.

واعتمدت اللجنة مشروع دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة تنقية في إمارة الفجيرة حيث تمت الموافقة على اعتماد ميزانية تنفيذ المشروع وتكليف إستشاري متخصص لتنفيذ أعمال وتكليف شركة إستشارية متخصصة لإعداد التصاميم.

واطلعت اللجنة خلال الإجتماع على مشروع تطوير ميناء الصيادين في " البدية " و" ضدنا " في الفجيرة حيث وجهت بتكليف إستشاري متخصص للدراسة الفنية وايجاد الحلول الدائمة لمواجهة الأمواج الناتجة من الأعاصير .

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة .. إن هذه المشاريع تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة في الإمارات والتي من شأنها تسهيل حياة المستخدمين من مواطنين ومقيمين وتسهيل الحركة ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.

حضر الاجتماع .. سعادة جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات وفارس عبيد الظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والمهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة والمهندس محمد المعيني والسيد علي الدهماني.