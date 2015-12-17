«جوجل» يحتفل بالذكرى الـ 245 لميلاد «بيتهوفن»

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الخميس، بمولد الملحن والعازف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن، حيث يعتبر بيتهوفن عبقري الموسيقى، ومرسخ مبادئها والمطورللموسيقى الكلاسيكية، والذي ألف خلال حياته التي امتدت لـ 57 عامًا الكثير من المقطوعات الموسيقية على البيانو والكمان، فضلًا عن تأليفه تسعة سيمفونيات شهيرة حتى يومنا هذا.

ولد “بيتهوفن”، في مدينة بون الألمانية، وعاش في الفترة ما بين 17 ديسمبر 1770 وحتى 26 مارس 1827، وظهرت موهبته الموسيقية مبكرًا، ويذكر أن ركز خلال فترة حياته على تأليف الألحان الموسيقية علمًا بتعرضه في مرحلة من حياته لبداية الصمم، والتي تطورت لاحقًا للصم الكامل قبل وفاته، وبالرغم من ذلك فقد تمكن من تأليف إحدى أشهر سيمفونياته، وهي التاسعة والأخيرة، والتي لم يتمكن من سماعها أبدًا، إلا أن الحضور المستمعين حيوه بشدة تصفيقًا ووقوفًا ورفعًا للقبعات لعدة مرات لإيصال إعجابهم بهذه المقطوعة الرائعة.

أما عن حياته الشخصية فلم يتزوج ”بيتهوفن”، أبدًا، وذلك لعشقه لأكثر من فتاة من الطبقة الأرستقراطية، ورفض المجتمع لأي ارتباط لفتاة وشاب من طبقتين مختلفتين، هذا ما ذكره ”بيتهوفن” في رسالة وجهها لصديق له في إحدى المرات، وهو يخبره عن حبه لإحداهن.