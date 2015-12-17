مدافع تشيلسي: نحن آدميين ولسنا ' روبوتات ' .. سنعود أقوى

دافع جاري كاهيل لاعب تشيلسي عن أداء فريقه السيء ونتائجه السلبية هذا الموسم بعد تلقيه الخسارة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر تشيلسي بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه ليستر سيتي الإثنين ليصبح على بعد نقطة واحدة من دائرة الهبوط فيحتل حاليا المركز الـ16.

ويمر تشيلسي بفترة عصيبة تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو الذي أصبح على وشك الإقالة ففقد لقبه في كأس الرابطة الإنجليزية التي ودعها مبكرا وأصبح بعيدا عن المراكز الأولى في حملة الدفاع عن اللقب في الدوري.

وقال الدولي الإنجليزي في تصريحات أبرزتها صحفية ميرور:"نحن لسنا روبوتات".

وأضاف "مررنا بفترة صعبة للغاية. الموسم الماضي كان رائعا لكن الحالي صعب. نتطلع لتحسين النتائج".

وأردف "نعمل بجهد كبير كي نعيد الأمور إلى نصابها. ليست كل لحظة من مسيرتك ستكون مثالية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وليس كل موسم سيكون كما تريد لكن عليك أن تتعامل مع الأمر".

وتابع "عندما لا تسير الأمور بشكل جيد تبذل جهدا أكبر وتتطلع للتخلص من المعاناة. أنا على يقين أننا سنستعيد المسار الصحيح".